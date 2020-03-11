PSG'nin yıldızı Mbappe'ye Koronavirüs testi yapıldı

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe geçirdiği hastalıkla kulübünü korkuttu. İki gündür antrenmanlara çıkmayan 21 yaşındaki futbolcuya yapılan Koronavirüs testinin negatif çıkması kulüp yetkililerini rahatlattı.
Pazartesi gününden beri boğaz enfeksiyonu nedeniyle antrenmalara çıkmayan Kylian Mbappe, yüksek ateş şikayetinin ardından Koronavirüs testi yaptırdı.
Fransız yıldızın yaptırdığı testin sonuçları negatif çıktı. Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile oynanacak maçta forma giyme ihtimali düşük görünüyor.
Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.