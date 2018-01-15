PSG-Nantes maçında hakem önce tekme attı sonra kırmızı gösterdi

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG, Nantes'in konuğu oldu. Mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Ancak maçın son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Hakem Chaperon, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin tek golü 12. dakikada takımdan ayrılması gündemde olan Angel Di Maria’dan geldi ve mücadele 1-0’lık skorla PSG’nin lehine sona erdi.

Bu olay futbol dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Fransa Futbol Federasyonu hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Chapron'un hakemliğinin askıya alındığını duyurdu.