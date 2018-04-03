T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG, Monaco'yu üçledi; ilk kupasını aldı

Üst üste beşinci kupa

03 Nisan 2018 13:54

Fransa'da lig kupası finalinde Paris Saint-Germain ve Monaco karşı karşıya geldi. Paris temsilcisinde Neymar, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Mücadele hızlı başladı ve PSG, Cavani'nin 8. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 1-0'dan sonra da baskısını azaltmayan Paris ekibinde 21. dakikada Angel Di Maria sahne aldı! Arjantinli, attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve PSG, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda Monaco daha net pozisyonlara girse de bunları gole çevirmeyi başaramadı.

Mücadelenin sonucunu belirleyen gol Edinson Cavani'den geldi. Urugaylı golcü, takımı adına bu maçtaki ikinci golünü kaydetti ve kupayı takımına getirdi.

Bu sonuçla birlikte PSG, üst üste 5. kez bu kupayı müzesine götürdü ve lig kupasını toplamda 8. kez kazanma başarısı gösterdi.

ETİKETLER

PSGMonacoFransaFransızLig Kupasıfinal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24