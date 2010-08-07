-PSG, MEVLÜT ERDİNÇ'İ BIRAKMIYOR ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Türk futbolcusu Mevlüt Erdinç'i gelecek sezon da takımda tutmak istiyor. Kulüp başkanı Robin Leproux, hücum hattında oynayan Guillaume Hoarau, Mevlüt Erdinç ve Stephane Sessegnon'u gelecek sezon da PSG formasıyla görmek istediklerini söyledi. Leproux, takımı güçlendirmek istediklerini, bu nedenle yıldız oyuncularının takımda tutmak istediklerini belirtti ve ''Bu 3 futbolcu, onlara ne kadar güvendiğimizi biliyor'' diye konuştu.