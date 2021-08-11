Lionel Messi: Hedefim, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak

Lionel Messi, "Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ancak yine de burada olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Hala oynamak istiyorum, hala kazanmak istiyorum. Kulübün her kupa için savaşmaya hazır olduğunu hissediyorum. Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Çok eğleneceğiz. Hedefim, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak. En iyilerle oynamak her zaman güzeldir. Neymar'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Umarım birlikte çok daha güçlü olacağız."