PSG, Messi için 10 futbolcu satacak

Barcelona ile yollarını ayıran Messi'yi kadrosuna katmak isteyen Paris Saint Germain, maliyeti karşılayabilmek için 10 futbolcu ile yollarını ayıracak.

Lionel Messi'nin yeni kulübünün Fransız devi Paris Saint Germain olması bekleniyor. Paris Saint Germain ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Arjantinli yıldızın, bugün Paris'e gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından Fransız temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

25 milyon Euro imza parası

Futbol tarihine geçecek bu transferle birlikte gözler Paris Saint Germain'e çevrildi. Arjantinli yeteneğe yıllık 25 milyon Euro maaş ödeyeceği konuşulan Fransız temsilcisinin bu maliyet için bütçesinde nasıl yer açacağı netleşti.

The Athletic'in haberine göre; Barcelona ile sözleşmesi sona erdiği için Lionel Messi için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Paris Saint Germain, 34 yaşındaki dünya yıldızına 25 milyon Euro imza parası verecek. Messi'nin 2+1 yıllık sözleşme kapsamında yıllık maaşı da 25 milyon avro olacak.

Satış listesi hazır

FFP kurallarına takılmamak adına mevcut maaş yükünden kurtulması gereken Paris Saint Germain, 10 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ve Rafinha için gelecek tekliflere açık olan Fransız devi, Mauro Icardi ve Ander Herrera'nın satılmasına da sıcak bakıyor.

Mbappe kalabilir

Lionel Messi transferinin ekonomik anlamda kendini karşılayacağına inanan Paris Saint Germain yönetimi, bu imzayla birlikte Kylian Mbappe'yi de takımda kalmaya ikna etmeyi umuyor. Real Madrid'le ismi anılan Fransız yıldızın, Lionel Messi transferi sonrasında takımda kalabileceği konuşuluyor.