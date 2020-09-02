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PSG'li Neymar ve 2 futbolcu daha Koronavirüs'e yakalandı

02 Eylül 2020 23:17

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, PSG'de Koronavirüs'e yakalanan bir ismin Neymar olduğunu açıkladı. Diğer iki ismi de açıklayan L'Equipe, bu isimlerin Di Maria ve Parades olduğunu ifade etti.

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