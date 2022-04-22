PSG, Lens'i mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Mauricio Pochettino, bu sezonu lig kupası ile taçlandırmak istiyor. En yakın rakibi ile 15 puan fark bulunan PSG, evinde Lens'i mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligue 1'in 34. haftasında Paris Saint-Germain evinde Lens'i ağırlayacak.

PSG'nin en yakın rakibi Marsilya ile arasında 15 puan fark bulunuyor ve sahadan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Ligue 1 kupasını kulüp tarihinde 9 defa müzesine götüren Paris ekibinin 3 sezon art arda şampiyonluk serisine geçen yıl Nice son vermişti. Bu yıl kaldığı yerden devam etmek isteyen Paris Saint-Germain, attığı 75 gol ile ligin en golcü takım pozisyonunda bulunuyor.

Fransa Ligi'nde gol ve asist krallığında Kylian Mbappe, 22 gol ve 14 asist ile zirvede yer alırken takım arkadaşı Lionel Messi ise onu 13 asistle takip etti. Karşılaşma öncesi Paris temsilcisi, sakatlıklarından ötürü P. Kimpembe, L. Messi, M. Veratti, J. Draxler, A. Herrera ve A. Diallo gibi isimlerinden sahaya yoksun çıkacak. Lens'te ise sakatlığından dolayı F. Medina ve G. Kakuta forma şansı bulamayacak.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma planları yapan Lens, 53 puan ile 7. sırada yer alıyor ve en yakın rakibi Monaco ile arasında 3 puan fark bulunuyor.

Paris Saint-Germain, Lens'e karşı oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.

PSG - Lens maçı saat kaçta, nerede, ne zaman?

Ligue 1'in 34. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Lens 23 Nisan Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Mücadele saat 22.00'da beIN Sports 2 ekranından naklen yayımlanacak.