PSG kulvar tanımıyor!

Fransa Ligue 1’de 5’te 5’le yoluna devam eden Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde yeni kadrosuyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Celtic’i deplasmanda 5-0 mağlup etti. Fransız ekibinin golleri Neymar, Mbappe, Cavani (2) ve Mikael Lustig’den (k.k.) geldi.

19’da Rabiot’nun müthiş pasında topla buluşan Brezilyalı süperstar Neymar, çok düzgün bir vuruşla gol perdesini açtı: 1-0.

34’te Verratti’nin kestiği topu Neymar içeri çevirdi. Cavani’nin ıskaladığı topta bomboş pozisyonda bulunan Kylian Mbappe, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

40’ta Cavani, kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Mikael Lustig, 83’te talihsiz bir an yaşadı. Julian Draxler’in kestiği ortada kendi kalesine ters bir vuruş yapan İsveçli savunmacı, takımının filelerini havalandırarak farkı 4’e çıkardı: 4-0.

Golleri arka arkaya bulmayı seven PSG, 85’te Kurzawa’nın güzel ortasında Cavani’nin tamamladığı topla maçın skorunu tayin etti: 5-0.