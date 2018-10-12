PSG-Kızılyıldız maçı için şike soruşturması!

Fransız yetkililer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında şike yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

L'Équipe'in haberine göre, Kızılyıldız kulübünün yöneticilerinden birinin, suç ortaklarıyla birlikte 'Kızılyıldız 5 farkla kaybeder' seçeneğine milyon Euro'luk bahisler yaptığı bildirildi. Çeşitli internet sitelerinde yapılan bahislerden beklenen gelirin on milyonlarca Euro olduğu bildirildi. Bu iddialar, soruşturmanın başlatılmasına sebep oldu.

Karşılaşma 5-0 iken bir dönem Trabzonspor forması giyen Marko Marin, 74. dakikada takımının golünü kaydetmiş ve farkı 4'e indirmişti. Ancak 81. dakikada Neymar'ın golü farkı yeniden 5'e çıkarmış, bu golün ardından çekime giren Kızılyıldız yöneticilerinin yüzündeki gülümseme tartışmalara konu olmuştu.