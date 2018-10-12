T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG-Kızılyıldız maçı için şike soruşturması!

Sırbistan ekibinin yöneticilerinden birisinin 'Kızılyıldız 5 farkla kaybeder' seçeneğine milyon Euro'luk bahisler yaptığı bildirildi

12 Ekim 2018 21:05

Fransız yetkililer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında şike yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

L'Équipe'in haberine göre, Kızılyıldız kulübünün yöneticilerinden birinin, suç ortaklarıyla birlikte 'Kızılyıldız 5 farkla kaybeder' seçeneğine milyon Euro'luk bahisler yaptığı bildirildi. Çeşitli internet sitelerinde yapılan bahislerden beklenen gelirin on milyonlarca Euro olduğu bildirildi. Bu iddialar, soruşturmanın başlatılmasına sebep oldu.

Karşılaşma 5-0 iken bir dönem Trabzonspor forması giyen Marko Marin, 74. dakikada takımının golünü kaydetmiş ve farkı 4'e indirmişti. Ancak 81. dakikada Neymar'ın golü farkı yeniden 5'e çıkarmış, bu golün ardından çekime giren Kızılyıldız yöneticilerinin yüzündeki gülümseme tartışmalara konu olmuştu.

ETİKETLER

Paris Saint GermainPSGKızılyıldızUEFA Şampiyonlar LigişikebahissoruşturmaUEFAfransız polisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24