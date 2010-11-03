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Spor

PSG, Kezman'ın sözleşmesini feshetti

Paris Saint Germain, bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sırp futbolcu Mateja Kezman'ın sözleşmesini feshetti.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sırp futbolcu Mateja Kezman'ın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, haziran ayında sona erecek sözleşmenin feshedilmesi konusunda Kezman ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

PSV Eindhoven'da oynadığı 4 sezonda 122 maçta 105 gol atarak dikkati çeken Kezman, PSG formasıyla ise 35 maçta sadece 5 gol atabilmiş ve geçen sezon Rusya'nın Zenit takımına kiralanmıştı. Bu sezon PSG'ye dönen Kezman, sadece 2 maçta, yedek kulübesinden gelerek forma giyebildi.


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