

UEFA Kupası 1. tur ilk maçında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Kayseri'ye geldi.



Özel uçakla Erkilet Havaalanı'na gelen Fransa kafilesini, Kayserisporlu yetkililer karşıladı. Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan PSG'li futbolcu Mateja Kezman, bir taraftarın Fenerbahçe formasını imzaladı. PSG kafilesi, daha sonra konaklayacağı Kayseri Hilton Otel'e hareket etti.



Paris Saint Germain, yarın maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda bu akşam bir idman yapacak.