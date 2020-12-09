PSG: Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır

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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesinin ardından PSG, ırkçılık karşıtı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri PSG maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.