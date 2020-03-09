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Spor

PSG - Dortmund maçı Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

09 Mart 2020 15:11

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransa temsilcisi  Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund arasında çarşamba günü yapılacak karşılaşma, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.

Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

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