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Spor

PSG’de 3 oyuncu daha Koronavirüs'e yakalandı

04 Eylül 2020 00:21

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) 3 futbolcunun daha Koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Daha önce 3 futbolcusunun Kornoavirüs testinin pozitif olduğu bilinen Fransız ekibinde 3 futbolcunun test sonucu daha pozitif çıktı.

Hastalığa yakalanan oyunculara sağlık protokolü uygulanacağını açıklayan PSG takımında böylece Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro İcardi’nin Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.

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