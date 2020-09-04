PSG’de 3 oyuncu daha Koronavirüs'e yakalandı

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) 3 futbolcunun daha Koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Daha önce 3 futbolcusunun Kornoavirüs testinin pozitif olduğu bilinen Fransız ekibinde 3 futbolcunun test sonucu daha pozitif çıktı.

Hastalığa yakalanan oyunculara sağlık protokolü uygulanacağını açıklayan PSG takımında böylece Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro İcardi’nin Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.