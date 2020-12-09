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Spor

PSG, Başakşehir ve hakem heyeti sahada ırkçılığa karşı sembol haline gelen diz çökme hareketiyle marşı dinlediler

09 Aralık 2020 21:32

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı. 

Maç öncesi PSG, Medipol Başakşehir ve yeni atanan hakem heyeti Şampiyonlar Ligi marşını ırk ayrımcılığına karşı sembol haline gelen diz çökme hareketiyle dinlediler.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in PSG'ye konuk olduğu maçın 14. dakikasında Webo, 4. hakemin ırkçı saldırısına uğramıştı. Müsabaka bu olayın ardından bu akşama ertelenmişti.

 

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