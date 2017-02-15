PSG, Barcelona'yı ezdi geçti

Paris Saint-Germain, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde bozguna uğrattı. Fransız ekibi sahasında Barça'yı 4-0 yenerken, Di Maria 2 golle yıldızlaştı. Gecenin diğer maçında ise Benfica, Dortmund'u 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi 2. Tur’unda ilk maçlar oynandı. Paris Saint-Germain ile Barcelona karşılaşırken, Benfica ile de Dortmund kozlarını paylaştı.

Parc des Princes’te oynanan mücadeleyi PSG 4-0 kazanarak tarihi bir sonuç elde etti. Barcelona’ya sahasında nefes aldırmayan Fransız ekibi, 19. dakikada Di Maria’nın şık frikik golüyle 1-0 öne geçerken, Draxler ile soyunma odasına iki farkla gitti.

55’te ise Arjantinli yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Yine klas bir şutla Ter Stegen’i avlayan Di Maria, durumu 3-0’a getirdi. PSG, Barcelona’ya son bitirici vuruşu Cavani ile yaptı: 4-0.

Arda’nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü çok etkisiz performans sergiledi.

İki takım da 8 Mart Çarşamba günü Camp Nou’da rövanş maçına çıkacak.

Benfica tek golle güldü

Gecenin bir diğer maçında Benfica, Dortmund’u sahasında 1-0 mağlup etti. Estadio da Luz’da oynanan mücadeleyi Portekiz ekibi 48. dakikada Kostas Mitroglou’nun golüyle kazandı.

Dortmund’da Pierre Aubameyang penaltı vuruşunu kaleci Ederson’un üzerine nişanlayınca skor değişmedi.

Bu maçın da rövanşı 8 Mart’ta Almanya’da oynanacak.