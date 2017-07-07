"PSG bana düşünmek için 2 saat verdi; beni isteyen 48 takım arasından birini seçtim"

Belçika Ligi'nde KAS Eupen forması altındaki performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken 20 yaşındaki Nijeryalı Henry Onyekuru, 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer oldu.

20 yaşındaki Nijeryalı forvet, transferini, "Paris-Saint Germain bana düşünmek için 2 saat verdi. Ben de, beni isteyen diğer 48 takım arasından Everton'ı seçtim" sözleriyle yorumladı. Oyuncunun adı sıklıkla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ve İspanya'dan Atletico Madrid ile anılıyordu.

Geçen sezon KAS Eupen formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan genç oyuncu, 24 gol ve 9 asiste imza attı.