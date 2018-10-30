PSG 58 yıllık rekora ortak oldu

Fransa Ligue 1'de 11'de 11 yapan Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki performansıyla Tottenham'ın elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti.

Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde şampiyonluğa ulaşan PSG'nin 2018-19 sezonuna yaptığı hızlı başlangıç, tarihteki yerini aldı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.

PSG, 39 kez fileleri havalandırdığı ve yalnızca 6 gol yediği 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. PSG'nin kusursuz başlangıcına en fazla katkıyı, 10 golle Mbappe, 8 golle Neymar ve 5 golle Cavani verdi.

1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ya ait Ligue 1 rekorunu kıran Paris ekibi, bununla yetinmedi. PSG, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanına da ortak oldu.

Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 10 Ekim 1960 tarihinde Manchester City ile oynadığı 12. hafta maçındaki beraberliğe kadar puan kaybetmedi. İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasından galip ayrılan Tottenham, 42 haftalık sezonu şampiyon bitirdi.

Türkiye'de en iyi başlangıç Fenerbahçe'nin

Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken Fenerbahçe, Türkiye ligindeki rekorun sahibi.

2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.