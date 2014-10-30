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Dünya

Psaki: Türkiye'nin atacağı ilave adımlar hakkında konuşuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye-ABD arasında ciddi sorunlar bulunduğuna yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi

30 Ekim 2014 23:38

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen PsakiWashington Post gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan, "Türkiye-ABD ittifakının çatırdadığını" öne süren haberle ilgili olarak, "Her okuduğunuza inanmayın çünkü Türkiye sadece önemli bir NATO müttefiki olmakla kalmıyor, aynı zamanda IŞİD'i zayıflatma ve bertaraf etme çabalarında bir ortak. Türkiye ile bir dizi konuda birlikte çalışıyoruz" dedi.

Psaki, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, "Washington Post gazetesinde Türkiye ve ABD ittifakının çatırdadığı, iki ülke arasında ciddi sorunlar bulunduğu yönünde bir haber var. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

 

'Türkiye IŞİD'i bertaraf etme çabalarında ortak'

 

Sözcü Psaki, şunları kaydetti: "Öncelikle şunu söyleyeyim: Her okuduğunuza inanmayın çünkü Türkiye sadece önemli bir NATO müttefiki olmakla kalmıyor, aynı zamanda IŞİD'i zayıflatma ve bertaraf etme çabalarında bir ortak. Peşmerge güçlerinin IŞİD'i geri püskürtmeye yardımcı olmak için Kobani'ye geçişiyle ilgili gelişmelerin farkındasınız ve eminim haberini yapıyorsunuz. Atabilecekleri ilave adımlar hakkında Türkiye ile aktif diyalog içerisinde olmaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye ile bir dizi konuda birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun (Washington Post'un haberinin) hiçbir şekilde bu binanın (ABD Dışişleri Bakanlığının) görüşü ya da deneyimi olduğunu düşünmüyorum."

Washington Post gazetesinin "ABD, Türkiye ile uzun süreli ittifakının çatırdadığını görüyor" başlıklı haberinde, "Suriye krizinin giderek kırılgan hale gelen diplomatik ilişkideki fay hatlarını gözler önüne serdiği, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda giderek daha hasmane hale bürünen görüş ayrılıklarının 60 yıllık ittifakın dayanıklılığını sınadığı, bazılarının iki ülkenin hala müttefik olup olmadığını sorgulamaya başladığı" öne sürülüyor.

 

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