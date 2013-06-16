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'Provokatörler artık silah kullanmaya başladı, 2 polis yaralandı'

Vali Mutlu: Provokatörler artık silah kullanmaya başladılar. İki emniyet görevlimiz yaralandı. Durumları iyi. Halkımızın bilgilenmesini önemli görüyorum

16 Haziran 2013 04:58

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından eylemcilerin silah kullandığını, 2 emniyet görevlisinin yaralığını söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın Ankara mitinginde Gezi Parkı'na yaptığı uyarının ardından polis bu gece Gezi Parkı'na müdahale etti. Park boşaltıldı. Parkın boşaltılmasının ardından polis, Divan Oteli'ne sığınan eylemcileri çıkarmak için otele de müdahale etti. Polisle eylemciler arasındaki çatışma Taksim Sıraselviler caddesi'nde yoğun olarak devam ediyor.

Vali Mutlu, gece 23.30 sularında yaptığı açıklamada yaşanan çatışmalarda 44 kişinin yaralandığını, durumlarının ağır olmadığını belirtmişti. Vali saat 02.00 sularından bir tweet atarak, prorovokatörler dediği eylemcilerin silah kullanmaya başladığını belirtti.

İşte Vali'nin o tweeti:

Provokatörler artık silah kullanmaya başladılar. İki emniyet görevlimiz yaralandı. Durumları iyi. Halkımızın bilgilenmesini önemli görüyorum

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