Protokolden sonra ilk ayin

Gül’e bilgi verildi

Yılda iki tören

Takdisin ardından ‘İlk Badarak (Pazar ayini)’ gerçekleştirilecek. Bu arada, üç önemli Ermeni simadan, açılım konusunda üç ‘çarpıcı’ açıklama geldi:Karabağ’da taviz verilirse askeri darbe bile olabilir.Doğduğum yıl Ermenilere anlaşmalarla toprak sözü verilmiş. Bir 85 yıl daha bekleyemem.Ermeni milletinin tazminat konusunu gündeme getirmesi zamanı geldi.Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören tarihi protokolün imzalanmasından yaklaşık bir ay sonra, Türkiye Ermenileri restorasyonu tamamlanan Kayseri Surp Krikor Lusavoric Kilisesi’nin takdis töreninde buluşacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, protokole yönelik desteğini, Erivan’da oynanan Ermenistan-Türkiye futbol karşılaşmasına giderek somutlaştıran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doğum yeri Kayseri’deki açılış, son yılların en büyük katılımıyla 8 Kasım Pazar günü yapılacak.Kilise, Ermeni Ortodoks Kilisesi geleneğine uygun olarak, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan tarafından takdis edilecek. Takdisin ardından ‘İlk Badarak (Pazar ayini)’ gerçekleştirilecek. Açılışına Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin katılacağı törenle ilgili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de bilgi verildi. Kayseri Kilisesi Vakfı yönetimi, “Tüm cemaatimizi, inananları ve Kayserilileri açılışta bulunmaya davet ediyoruz” sözleriyle duyurduğu açılışa, özellikle Kayseri kökenli Türkiye Ermenilerinin katılımını kolaylaştırmak için bir turizm şirketiyle anlaştı.Restorasyon nedeniyle kapanmadan önce “Orta Anadolu’daki tek açık Ermeni ibadethanesi” olarak nitelendirilen Surp Krikor Lusavoric Kilisesi’nde, sadece bir güvenlik görevlisi bulunuyordu.Yılda bir kez dini tören yapılan kilise, cemaat üyeleri ve turistlerin ziyaretine açık tutuluyordu. Ermeni cemaatine ait Anadolu’daki yedi kiliseden biri olan ve temellerinin 1191 yılında atıldığı bilinen Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu, Türkiye Ermenilerinin son dönemdeki en önemli projelerinden biriydi. Çalışma üç yıl sürdü. Kayseri Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Garbis Bağdat, onarılan kilisede yılda en az iki tören yapılacağını söyledi. Kilise, güvenlik görevlisinin kontrolünde açık tutulacak.