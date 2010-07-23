Protokoldeki koltuk neden boş kaldı?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yalova Valisi Yusuf Erbay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katıldığı Yalova'daki çeşitli yatırımların açılış töreninde, Emine Erdoğan'ın yanındaki koltuğun boş kalması dikkat çekti. Boş kalan koltuğun kimin için ayrıldığı açıklığa kavuşturulamamasın karşın, mahkeme kararı ile Yalova Valiliği'ne dönen Yusuf Erbay'ın eşi Gamze Erbay için ayrılmış olabileceği yorumları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova’da yaptırılan iskele ve terminal binası ile Yalova Yat Limanı ve Kızılay Bölge Deposu dün düzenlenen törenle açıldı. Yalova Yat Limanı'nı yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ve İstanbul Büyükşehir Belediye bürokratları ile diğer davetliler katıldı.

Toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, Yalova’nın son dönemde yapılan yatırımlarla Marmara Bölgesi’ndeki en dikkat çeken illerden biri haline geldiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Yat Limanının 10 milyon dolara tamamlandığını, Türkiye'nin yat limanlarıyla dikkat çekmeye başladığını belirterek , yat turizminden 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini, bunun 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Erdoğan, “Bu muhteşem eserin hayırlı olmasını, Koç Ailesi ile SETUR'un böyle bir yatırımı gerçekleştirmedeki katkısından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanıma ve özellikle ekibime özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Boş kalan koltuk

Tören sırasında Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Yalova Valisi Yusuf Erbay'ın arasındaki koltuğun boş kalması özellik dikkat çekti. Koltuğun kimin için ayrıldığı ilgili olarak net bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak protokol kuralları gereği koltuğun, Vali Erbay'ın eşi Gamze Erbay için ayrılmış olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Doç. Dr. Erbay 2003-2008 yılları arasında Yalova valiliği yaptı. 2008'de merkeze alınan Erbay, mahkeme kararıyla Eylül 2009'da yeniden Yalova Valisi oldu.