Protokolde 'şeyh' krizi

Manisa'da bir açılış töreninde çevresinde `şeyh' diye bilinen bir kişi protokol sırasına oturunca, Arınç'ın korumaları müdahale etti.



Manisa'da restore edilen Yakup Ağa Subyan Mektebi'nin açılışı protokol skandalına sahne oldu. Çevresinde `şeyh' diye hitap ettiği sakallı, sarıklı ve cüppeli Mehmet Salih adındaki kişi, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Vali Celalettin Güvenç ve Manisa Belediye Başkanı AKP'li Bülent Kar'ın da yer aldığı protokolün birinci sırasına oturunca dikkatleri üzerine çekti. Vali Güvenç'in yanı başındaki yeşil cüppeli Mehmet Salih, gazetecilerin kendisini görüntülemesi üzerine Arınç'ın korumaları tarafından yerinden kaldırılıp ikinci sıraya gönderildi. Bunun üzerine İl Genel Meclisi Başkanı AKP'li Hayrullah Solmaz, yanına gidip gönlünü aldı ve gazetecilere de `olumsuz haber yapmayın' dedi.



Manisa Belediyesi ve Milenyum Memurlar Derneği tarafından restore ettirilen kentin Ege Mahallesi'ndeki Yakup Ağa Subyan Mektebi bugün törenle açıldı. Çocuklar için bilgisayar salonu ve okuma odasına dönüştürülen mektebin açılışına AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Vali Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı AKP'li Bülent Kar ve İl Genel Meclisi Başkanı AKP'li Hayrullah Solmaz'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.



Valinin yanına oturdu



Törende, mahalle sakinleri tarafından `şeyh' diye bilinen, sakallı, sarıklı ve cüppeli 60 yaşlarındaki Mehmet Salih adlı kişi, protokolün ilk sırasında yer aldı. Vali Güvenç'in hemen yanına oturan ve oradakilerden yoğun ilgi gösterdiği Mehmet salih adlı kişi, gazetecilerin kendisini görüntülemesi üzerine yüzünü gizlemeye çalıştı.



Bu görüntü dikkat çekerken, durumu fark eden Bülent Arınç'ın korumaları tarafından yerinden kaldırılan Mehmet Salih, konuşmalar devam ederken protokolün ikinci sırasına gönderildi. Vali Güvenç'in de son derece gerildiği ve Mehmet Salih ile göz göze gelmemeye çalıştığı anların ardından İl Genel Meclisi Başkanı AKP'li Hayrullah Solmaz devreye girdi. Yerinden kalktığı için kırıldığı gözlenen cüppeli Mehmet Salih'i teselli etmek Solmaz'a düştü.



AKP'li Bülent Arınç ise kürsüden yaptığı konuşmasında, Manisa Belediyesi ile Milenyum Memurlar Derneği'ne övgüler yağdırdı. Arınç, "Tarihi değerlerimiz kamu ve özel sektör işbirliği ile günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Mahalleli çocukların ders çalışmaları için dizayn edilen bu mektebi koruyun, kollayın ve bozulmasına izin vermeyin" dedi.



AKP'li başkan elini sıktı



Konuşmaların sonrasında, açılış yapılmak üzere, Yakup Ağa Subyan Mektebi'nin bahçe kısmındaki merdivenlerden aşağıya inildi. Bu sırada Manisa Belediye Başkanı AKP'li Bülent Kar da Mehmet Salih'in yanına giderek elini sıktı ve bir süre sohbet etti. Açılış kurdelesinin kesildiği yere gitmemeyi tercih eden cüppeli Mehmet Salih, mektep bahçesini terk etmek istedi.



Arınç'ın kurdeleyi mahalleli çocuklar ile birlikte kesip ayrılmasının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Solmaz bir kez daha `şeyh' olarak bilinen Mehmet Salih'in yanına gidip sohbet etti.



AKP'li Solmaz, protokolün birinci sırasına oturan cüppeli Mehmet Salih'in kim olduğunu soran DHA muhabirine, "Mehmet Salih ağabeyimiz hemşehrimizdir. Kendisini çok sever ve sayarız. Kendisi Manisa'nın ve bu mahallenin ileri gelenlerindendir. Fevkalade sevilen bir insandır. Hürmet ettiğimiz bir insandır. Biz de hürmete saygı gösterdik. Bu söylediklerimin dışında bir haber yazılmasını istemiyorum" diyerek uyarıda bulundu.



Sakalı, sarığı ve cüppesiyle protokolde yer alan Mehmet Salih, daha sonra sessizce tören alanından ayrıldı. Mehmet Salih'i tanıyanlar, herhangi bir iş yapmadığını, sahibi olduğu birkaç dükkanın kira gelirleriyle geçindiği söyledi.

