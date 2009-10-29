Protokolde domuz gribi tedbirleri

İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Iğsız ve Belediye Başkanı Topbaş, aralarında yabancı temsilcilerinde yer aldığı konukların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini kabul etti. Onlarca kişiyle tokalaşan protokol, domuz gribine karşı önlem almayı da ihmal etmedi. Güler, Topbaş ve Iğsız, tokalaşmanın ardından ellerini jelle dezenfekte etti. Güler, basın mensuplarına da jel kullanmaları tavsiyesinde bulundu.









Cumhuriyetin 86'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği'nde tebrikler kabul edildi. Törene, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Güler, Iğsız ve Topbaş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli ülkelerin başkonsoloslarının tebriklerini kabul etti.

Törenin sonunda Vali Güler, domuz gribinden korunmak için protokolün ellerine sürdüğü jeli basın mensuplarına gösterdi. Vali Güler, basın mensuplarının ellerine de jel döktürerek "Domuz gribinden korunmak için siz de kullanın" dedi.