Protokoldaki 'koltuk krizi' töreni terk ettirdi

T24 - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protokolün bir bölümü için koltuk yerine sandalye konulmasına tepki gösteren Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Tür, töreni terk etti. AKP İlçe Başkanı Hakkı Beşkazalı da diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarının yanı sıra bazı yöneticilerinin protokol alanında bulunmasına rağmen, kendi parti yöneticilerinin belediye görevlilerince protokol alanına alınmadığını belirterek töreni terk etti.





Korkuteli Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla hazırlanan program kapsamında, 100. Yıl Atatürk Stadı'nda tören yapıldı.





Statta ilçe protokolüne ayrılan alana gelen Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Tür, Kaymakam Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Özçelik ve Belediye Başkanı Hasan Gökce'nin dışında protokolün diğer üyeleri için koltuk yerine sandalye konulduğunu görerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halim İzgi'ye tepki gösterdi.





Protokol üyeleri için ayrım uygulanamayacağını ifade eden Başsavcı Tür, tören alanını terk etti. Sinan Tür, Korkuteli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün protokolde 3 koltuk ayırdığını, kendisinin sandalye oturtulmak istediğini belirterek, ''Yargıya verilen değer bu mu? 3 koltuk vardı. Protokol hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle töreni terk ettim'' dedi.





Öte yandan, protokolde yer alan AKP İlçe Başkanı Hakkı Beşkazalı da diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarının yanı sıra bazı yöneticilerinin protokol alanında bulunmasına rağmen, kendi parti yöneticilerinin belediye görevlilerince protokol alanına alınmadığını belirterek, töreni terk etti.

