Protokol tribününde kadına yumruk atıldı, yerde tekmelendi

Yeşilyurt - Bahçelievler Voleybol maçında olay !..

Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti

Bahçelievler Voleybol İdari Menajeri Yalçın: \"Yeşilyurt Kulübü Başkanı\'nın koruması bana yumruk attı\"

Yeşilyurt Kulübü\'nden açıklama: \"Voleybol camiasına yansıtılan görüntüler en çok kulübümüzü rahatsız etmiştir\"

Yeşilyurt Basın Danışmanı Tayfun Akyüz: \"Önce sahadaki oyuncuları, sonra protokol tribünündeki kadın yöneticileri agresif ve provoke ediciydi\"

\"Kendilerinden şikayetçi olacağız\"

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Bahçelievler Voleybol, deplasmanda Yeşilyurt\'u 26-24, 25-21, 25-20\'lik setlerle 3-0 mağlup ederken, mücadele sırasında yaşanan olaylar, karşılaşmaya damga vurdu.

İstanbul Yeşilyurt\'ta dün oynanan mücadelenin 3\'üncü setinde, sahada yaşanan gerginlik sonrası sporcu velileri arasında ve protokol tribününde kargaşa yaşandı. Bahçelievler Voleybol İdari Menajeri ve Başkanvekili Büşra Nur Yalçın ile Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak arasında çıkan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Bu olaylar sonrası oyun dururken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

BÜŞRA NUR YALÇIN: \"ORTAM GERİLDİ, TATSIZLIKLAR YAŞANDI\"

Bu olaylar sonrasında Doğan Haber Ajansı (DHA), Bahçelievler Voleybol ve Yeşilyurt Spor Kulübü yetkililerine ulaştı.

Bahçelievler Voleybol Takımı İdari Menajeri ve Başkanvekili Büşra Nur Yalçın, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Bu takımda 2 yıldır idari menajerlik ve başkanvekilliği görevini üstleniyorum. Bu görevle protokol tribününde yerimi aldım. Maçta 2-0 öndeyken, küçük çocuklar takımlarına destek olarak tezahürat yapmaya başladı. Daha sonra maçta yaşanan bir olaydan dolayı ortam gerildi, tatsızlıklar yaşandı\" dedi.

\"BAŞKANIN KORUMASI BANA YUMRUK ATTI, YERE DÜŞÜNCE DE TEKMELER YEDİM\"

Yeşilyurt Başkanı\'nın kendisine yönelik küfürler ettiğini söyleyen Yalçın, \"Yeşilyurt Başkanı, bize yönelik küfür etmeye başladı. Daha sonra küçük kızlara bağırdı. Güvenlikler, benim velilerime ve çocuklarıma doğru koştu. Ben de yerimden kalktım ve devreye girdim. \'Ne yapıyorsunuz siz\' dedim. Daha sonra Yeşilyurt taraftarları ve başkanı bana yumruk attılar. Güvenlikler beni ittirdi. Çocuklar çok korktu. Ben de bağırdım, can havliyle etrafımda kim varsa vurdum. Beni protokole almamaya çalıştılar, ben girdim. Başkan bana küfür etti, hakaret etti. Güvenlikler beni kolumdan tutmaya çalıştı. Ardından maç durdu. Başkanları bana küfür etmeye devam etti. Başkanın koruması denilen kişi, burnuma yumruk attı. Burnum kanamaya başladı. Yere düştüm, bana tekmeyle vurmaya başladılar. Bu durumu gören antrenör arkadaşlar tribüne fırladılar, ortalık karıştı. Ben ayağa kalktım, kadın bir arkadaş ayağa kaldırdı. Sonra ben tekrar yere düştüm. Olaylar sonrasında karakola gidildi. Darp raporu alındı. Kendilerinden şikayetçi oldum\" ifadelerini kullandı.

YEŞİLYURT KULÜBÜ\'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Yeşilyurt Spor Kulübü de, olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Bayanlar 1. Liginde 12.11.2017 tarihinde Bahçelievler Voleybol Takımı ile sahamızda oynadığımız müsabakada meydana gelen olayların voleybol camiasına yansıma şeklinden duymuş olduğumuz rahatsızlık nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Müsabaka, her iki kulüp taraftarının tribünde yer aldığı bir ortamda sakin bir şekilde sürerken 3. setin son sayılarında Bahçelievler Voleybol Takımının 18 numaralı sporcusunun kazandırdığı sayı sonrası yapmış olduğu hareket ve hakemden görmüş olduğu kırmızı kart neticesinde sporcu velilerinin sözlü atışmaları ve birbirlerine doğru hareketlenmeleri üzerine hakem ve gözlemci tarafından durdurulmuştur. Salonun tamamen boşaltılarak devam edileceği talimatı üzerine gerekli çalışmalara başlamak üzereyken Şeref Tribününde oturan Bahçelievler Voleybol Takımının Takım Menajeri olduğunu belirten bayan agresif bir şekilde kimsenin kendisini dışarı çıkaramayacağını ifade edip bulunduğu tribünde kendisini sakinleştirip dışarı davet eden görevlilere hakaret ve küfürler ederek karşılık vermesi üzerine alevlenmiştir. Bu bayanın provokasyonu ile saha içinden Bahçelievler Voleybol Takımının sorumlu teknik kişileri de tribüne tırmanarak meydana gelen kargaşaya dahil olmuşlardır. Güvenlik güçlerinin de yardımıyla olay bastırılmış ancak sonrasında voleybol camiasına yansıtılan görüntüler en çok kulübümüzü rahatsız etmiştir. Yeşilyurt Spor Kulübü tüm voleybol severler tarafından Türkiye\'nin en rahat ve en huzurlu maç seyredilen salonlarından biri olarak bilinir. Yıllardır oynadığımız Türkiye Liglerinde yaptığımız en kritik maçlarda bile herhangi bir olay yaşanmadığı gibi, hakemler tarafından durdurulan bir maçta olmamıştır. Bu nedenle dün bir provokasyon sonucu yaşadığımız ve bir daha hiç yaşanmamasını temenni ettiğimiz görüntülere yol açan bu maç ile ilgili üzüntülerimizi çok değerli voleybol camiası ile paylaşırız\" denildi.

TAYFUN AKYÜZ: \"KENDİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ\"

DHA\'nın ulaştığı Yeşilyurt Kulübü Basın Danışmanı Tayfun Akyüz ise Yalçın\'ın bir kadına yakışmayacak tavırlar sergilediğini ileri sürerek; \"Önce sahadaki 18 numaralı oyuncuları provoke etti. Her sayıdan sonra uzun süren sevinçler yaşadı. Adeta tahrik edildik. Protokol tribünündeki bayan da agresifti ve küfürlü konuşmaları vardı. Kendilerini uyardık. Ama sakinleşmediler ve ortalık karıştı. Bir kadına yakışmayacak hareketlerde bulundular. Asbaşkanımız Alper Varınca\'ya tekme attı. Kendisi burnunun kırıldığını söylemiş ama raporlarda böyle bir şey yok. Şoförümüz ve bazı yöneticilerimiz olayda yaralandılar ve kendilerinden şikayetçi olacağız\" şeklinde konuştu.

