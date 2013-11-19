Protokol rengi artık turkuaz

Resmi karşılama törenlerinde artık kırmızı yerine turkuaz renkli halı kullanılacak. “Resmi karşılamalardaki kırmızı halı uygulamasını kaldırıyoruz” açıklaması, Başbakan Yarımcısı Bülent Arınç’tan gelirken, yeni protokol düzeninin ilk uygulaması da yapıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Başbakanlık Merkez Bina'nın merdivenlerindeki kırmızı halı yerine turkuaz rengi halı serildi.

Konuyla ilgili konuşan Arınç, “Bu şekilcilikten ibaret bir konudur... Çok yerli yersiz de kullanılıyor. Artık buna gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Turkuaz rengi, bizim özel bir rengimizdir” dedi.