T24 LogoT24 Logo
Gündem

Protokol rengi artık turkuaz

Resmi karşılama törenlerinin simgesi kırmızı halı, yerini turkuaz renkli halıya bırakıyor

19 Kasım 2013 09:13

Resmi karşılama törenlerinde artık kırmızı yerine turkuaz renkli halı kullanılacak. “Resmi karşılamalardaki kırmızı halı uygulamasını kaldırıyoruz” açıklaması, Başbakan Yarımcısı Bülent Arınç’tan gelirken, yeni protokol düzeninin ilk uygulaması da yapıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Başbakanlık Merkez Bina'nın merdivenlerindeki kırmızı halı yerine turkuaz rengi halı serildi.

 

Konuyla ilgili konuşan Arınç, “Bu şekilcilikten ibaret bir konudur... Çok yerli yersiz de kullanılıyor. Artık buna gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Turkuaz rengi, bizim özel bir rengimizdir” dedi.

ETİKETLER

protokol halısıturkuazkırmızı halıresmi karşılamatörenbülent arınç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24