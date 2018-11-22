"Protokol, Binali Yıldırım için önemli: Yıldırım'a emrivaki mi yapıldı?"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ardından da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP'nin İstanbul adayının belirlendiği yönündeki açıklamasının TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı zor durumda bıraktığını belirtti. Bunun yanı sıra seçilmesi halinde ortaya çıkacak protokol sorununu da işaret eden yazar, "Yıldırım'ın bu meseleyi çok önemsediğini gözlemliyorum" dedi.

Deniz Zeyrek, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış, partinin en güçlü ikinci ismi olmuş biri olarak Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına sıcak bakmadığını kaydederek, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmeden, son kararını bildirmeden, MHP'nin tavrı tam netleşmeden, hatta rakipleri dahi belli olmadan aday ilan edilmesinin kendisi için bir çeşit 'emrivaki' olduğunu savundu.

"Protokol sorunu tartışılıyor"

Öte yandan AKP kulislerinde dün Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte seçilmesi halinde ortaya çıkacak protokol sorununun da konuşulduğunu ifade eden yazar, "01' plakalı TBMM Başkanlığı, 'O2' plakalı Başbakanlık koltuklarına oturmuş bir siyasetçinin İstanbul protokolünün 7. Sırasında olan bir görev için aday olması gerçekten ilginç bir durumdu. Şöyle bir manzara düşünün: Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş ve bir devlet töreninde, İstanbul Valisi'nin, İstanbul milletvekillerinin, hatta İstanbul Garnizon Komutanı olan generalin arkasında duruyor. Bir AK Partili, protokol sorunu tartışılırken 'bırakın böyle detayları, gerekirse bir formül bulunur, protokol değişir' dese de Yıldırım'ın bu meseleyi çok önemsediğini gözlemliyorum" dedi.

Deniz Zeyrek, AKP cenahında denklemin çok bilinmeyenli ve karışık olduğunu kaydederek, Yıldırım'ın adaylığı sonrası olası ihtimalleri şöyle özetledi:

– İstanbul'u kaybetme kaygısı.

– 2024'teki yerel seçimleri güvence altına alma hedefi.

– İstanbul'da öne çıkıp Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday olma ihtimali.

Deniz Zeyrek'in "Yıldırım’a emrivaki mi yapıldı?" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2018) yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz