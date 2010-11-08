Protezli vücut geliştirme şampiyonu

T24 - 12 yıl önce sol bacağını kaybeden Tolga Murat Balıkçı, 29 Ekim’de yapılan Mr. Universe Engelliler Kainat Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda birinci oldu. Sol bacağında protez olan Herkül lakaplı sporcu, “Cumhuriyet Bayramı’nda ülkeme bu şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum” dedi.





İzmir Foça’da yaşayan Tolga Murat Balıkçı’nın (29) sol bacağı 28 Ocak 1998’de, henüz 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında koptu. Tolga Murat Balıkçı hayata küsmek yerine daha sıkı sarıldı. Vücut geliştirme sporunda engeli olmayan arkadaşlarının kaldıramadığı ağırlıklarla çalıştı. Ard arda şampiyonluklar aldı. Tolga Murat Balıkçı, sporun yanı sıra eğitimini de sürdürdü. Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Foça’da Tomuba isimli bir spor salonu açtı.



10 yıl sonra yeniden

Balıkçı, 10 yıllık çalışmasının karşılığını ilk olarak 21 Kasım 2009’da aldı. Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda, Engelli Sporcu kategorisinde şampiyon oldu. 8 Mayıs 2010’da Litvanya’nın Kaunas şehrinde Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası’na katıldı. Burada hem şampiyon oldu, hem de Şampiyonlar Şampiyonu ödülüne de layık görüldü.



Kainat birincisi

Artık hedefi kainat şampiyonluğuydu. Şampiyona 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk geldi. Slovakya’da yapılan Mr. Universe Kainat Şampiyonası’nda en büyük rakip, üç yıldır şampiyonluğu elinde tutan Fransız sporcu Michael Louvel’di. Balıkçı, tüm zorlukları aşarak Engelliler Kainat Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda birinci oldu. Ayrıca burada da şampiyonlar şampiyonu unvanına layık görüldü.



Herkül’ün formülü: 10 yumurta beyazı

Hayata daha sıkı sarıldığını söyleyen Tolga Murat Balıkçı, şunları anlattı: “Gidene üzülmek yerine, var olanı güçlendirmek istedim. Günde 10 saat çalıştım. Her gün 10 yumurta beyazı, 2 sarısı, 1 kilo 600 gr. et ve 20 gr. haşlanmış pirinçle yedim. Başarımı, 9 milyon engelliye hediye ediyorum.”