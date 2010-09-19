-PROTEZLERİYLE YÜZEREK MANŞ'I GEÇTİ PARİS (A.A) - 19.09.2010 - Kolları ve bacakları olmayan Fransız, protezli uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. İngiltere'nin Folkestone kasabası sahilinden kulaç atmaya başlayan 42 yaşındaki Philip Croizon'un, öngördüğünden çok daha önce Fransız sahiline ulaştığı belirtildi. Fransız sahiline 21.15 sularında ulaşan Croizon, Manş'ı 24 saatte geçmeyi planlıyordu. Croizon, ucunda paletler bulunan özel tasarlanmış protez bacak kullanıyor. 1994'te televizyon antenini düzeltirken akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybeden yüzücü, 2007'de de uçaktan paraşütle atlamıştı. Croizon, deneyimlerini anlattığı "J'ai decide de vivre" (yaşamaya karar verdim) adlı bir kitap yazmıştı.