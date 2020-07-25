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Protezle yaşlı kılığına girdi, 100 bin dolar çaldı

25 Temmuz 2020 22:12

ABD'de bir adam protez yüz maskesi takarak kumarhanelerdeki gişelerden 100 bin dolar para çaldı. Dolandırıcı, son işinde 20 bin dolar çalmak isterken yakanlandı.

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John Collettiabdyüz maskesidolandırıcılık
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