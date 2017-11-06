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Protezi çalınan engelli, yardım bekliyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'DA 13 ay önce protez bacağı çalınan 47 yaşındaki Eyüp Ataban, tekrar protez taktırmak için yardım beklediğini söyledi

06 Kasım 2017 19:57

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'DA 13 ay önce protez bacağı çalınan 47 yaşındaki Eyüp Ataban, tekrar protez taktırmak için yardım beklediğini söyledi.
3 yıl önce çalışmak için gittiği Mersin\'de evin dış cephesini boyarken fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektirik akımına kapılan Ataban\'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Koltuk değneğine mahkum olan Ataban, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla protez bacak takıldı. Bacak sayesinde yürümeye başlayan Ataban, 13 ay önce Sabancı Merkez Cami\'ne giderek protez bacağının çıkarıp motosikletinin direksiyonuna asıp camiye girdi. Bür süre sonra dönen Ataban, protezinin üzerinde olduğu motosikletinin yerinde olmadığını gördü.
Aradan geçen süre içinde yeni bir protez de alamayan Ataban, yardım beklediğini söyledi. Ataban,  \"Motosikletimi çalan adam, protezi muhtemelen atmıştır. Kaç aydır bu şekilde yaşamaya çalışıyorum, duyarlı kişilerden yardım bekliyorum\" dedi.

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