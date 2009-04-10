Protestoya gelecek Azeri gazetecilere izin yok





Türkiye- Ermenistan sınırında protesto eylemi düzenlemek üzere uçakla Kars'a gelmek isteyen Azeri gazetecilere, Türk makamlarının izin vermediği belirtildi.



Kars Hükümet Konağı önünde bugün düzenlenen Polis Teşkilatı'nın 164'üncü kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Hasan Zeynelov, Türkiye'nin Azeri gazetecileri taşıyacak uçağın Kars'a gelişine izin vermediğini doğruladı. Bu konuda herkesin farklı şeyler söylediğini vurgulayan Zeynelov, ``Bugün Kars'a gelmesi beklenen bir grup Azeri gazeteciyi taşıyan uçağa Türk makamlarınca izin verilmemiş. Bu nedenle uçak Bakü'den kalkmadı. Ama bu gazeteciler başka yollarla Kars'a gelecekler. Ne zaman gelecekleri konusunda kesin bir tarih yok'' dedi. (DHA)

