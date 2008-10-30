Protestoya 301 davası

YÖK Başkanı Özcan’ın şikâyetiyle yargılanan protestocu öğrenciler hakkında TCK 301’den işlem yapıldı.





Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı Kocaeli Üniversitesi’ni ziyareti sırasında protesto eden sekiz üniversite öğrencisine Özcan’ın şikâyeti üzerine dava açıldı. Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, öğrenciler hakkında ‘Jandarma defol, üniversiteler bizimdir’ sloganı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ‘devletin kurumlarına hakareti suç sayan’ 301. maddesiden işlem yapılarak, ek savunma istendi.



Göreve geldikten sonra ilk açıklaması “Üniversitelerde özrgürlüğü gerçekleştirmek için çalışacağım” olan Özcan, 3 Nisan 2008’de Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret için Umuttepe Kampüsü’ne geldi. Öğrenci Kolektifleri üyesi 100 öğrenci, Özcan’ı protesto için toplandı. Rektörlüğün isteği üzerine jandarma okulda ve rektörlük çevresinde önlem aldı. Özcan saat 17.00 sıralarında başka bir kapıdan üniversiteyi terk ederken boş makam aracı öğrencilerin önünden geçerek okuldan çıktı.



Umuttepe Jandarma Karakolu’nun tuttuğu zapta göre, öğrenciler Özcan’ın makam aracına yumurta atmıştı. Öğrenciler ‘Yusuf Ziya Amerika’ya Fethullah’ın yanına’, ‘Tayyib’in uşağı Yusuf Ziya’ ve ‘Tayyib’i alan Yusuf Ziye bedava’ diye slogan atmışlar, kendilerini engelleyen jandarmalara da “Jandarma üniversiteden defol” sloganıyla karşılık vermişlerdi.



Kayıtlar incelendi



Özcan’ın aracının ayrılmasıyla gösteri son bulurken, tutanağa göre, ne bir jandarma yaralandı ne de bir eylemci gözaltına alındı. Fakat olaydan sonra aranan savcı ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan işlem yapılacağını belirtince üniversitenin kamera görüntüleri ve tutanak savcılığa ulaştırıldı. Kayıtlarda öğrencilerden Özgün İ., jandarma barikatını aşmaya çalışırken görüntülenirken; Deniz B., Can T., Barış Ö., Yaşar S., Özgürcan O., Mehmet G. ve Çilem G. de ‘Jandarma defol, üniversiteler bizimdir’ slogan atıyordu.

Bunun üzerine sekiz öğrencinin ifadesi alındı. Öğrenciler Özcan’ın söylemlerini beğenmedikleri için demokratik haklarını kullanarak protesto yaptıklarını kaydetti. Tutanakta geçen sloganları attıklarını kabul eden öğrenciler, jandarmaya direnmediklerini söyledi. Sadece Barış Ö. yumurta attığını belirtti.



Bunun üzerine Kocaeli Başsavcılığı, Özcan’ın da şikâyeti üzerine, sekiz öğrenci hakkında Özcan ve jandarmaya hakaret suçlarından iddianame hazırladı. Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 22 Ekim’de görüldü. Öğrenciler mahkemede “Jandarma defol” diye slogan atmadıklarını kaydetti. Buna rağmen sanıklardan; bu slogan nedeniyle TCK 301’den de işlem yapıldığı vurgulanarak, ek savunma istendi. Avukat Kadir Seçkin Bilgili, öğrencilerin bu sloganı atmadıkları yönünde ifade verdiklerini ve ek savunma yapmayacaklarını belirterek, bu suçlamayla ilgili beraat kararı verilmesini istedi.



