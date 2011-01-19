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Protestonun faturası ‘tekyumruk’a çıkacak!

TT Arena’nın açılışındaki görüntüleri inceleyen polis, olayların ilk olarak kale arkasında başladığını belirtti...

19 Ocak 2011 02:00

T24 - TT Arena’nın açılışındaki görüntüleri inceleyen polis, olayların ilk olarak kale arkasındaki “Tekyumruk” grubunca başlatıldığını daha sonar VIP ile VIP alt kısmında oturanların katıldığını belirledi.

Türk Telekom (TT) Arena’nın açılışı sırasında yaşanan, Galatasaray camiasında büyük krize neden olan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın protesto edildiği olaylarla ilgili olarak başlatılan incelemede ilk ipuçlarının ortaya çıktığı belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Erdoğan’ın, ilk olarak, kale arkasında konuşlanan ve kendilerine “Tekyumruk” adını veren taraftar grubunca ıslıklanıp yuhalandığı öne sürüldü. Polise göre organize olduğu şüphesi güçlenen protestoya, stadın VIP ile VIP alt kısmında oturan ve kulüp yönetimince davet edilen kişilerin de katıldığı anlaşıldı.  

Alınan bilgilere göre, TT Arena’nın açılış töreninde yaşanan olayların ardından Galatasaray Kulübü’nün polise teslim ettiği stattaki 200 kameraya ait görüntülerin incelenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel çalışma ekibi oluşturuldu. Bu görüntüler, aynı zamanda statta görevli 40 polis kamerasıyla birlikte hemen incelemeye alındı.


‘Organize tepki var’ şüphesi 

Özel ekibin ilk tespitlerine göre, Erdoğan’ın stadı terk etmesine neden olan protestoların kale arkası bölümünde oturan yaklaşık 150 kişilik bir grup tarafından başlatıldığı anlaşıldı. Kendilerine “Tekyumruk Galatasaray Taraftar Grubu” adını veren ve sol görüşlü olarak bilinen grubun, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın sözleriyle birlikte başladığı ıslıklı ve yuhalamalı protestolara daha sonra stadın VIP ve VIP alt kısmında oturan kulüp davetlilerinin de katıldı.
Milliyet’e bilgi veren üst düzey bir emniyet yetkilisi, “Tekyumruk” adlı grup tarafından başlatılan protestonun organize olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu iddia etti. Aynı yetkili, olayın organize olduğunun tespit edilmesi halinde grubun siyasi konumu nedeniyle Terörle Mücadele Şubesi’nin de soruşturmaya katılabileceğini bildirdi.


'Özür dilemiyoruz'

Kendilerine “Tekyumruk” adını veren taraftar grubu da Adnan Polat’ı Galatasaray taraftarından özür dilemeye ve istifa etmeye davet etti. Grubun internet sitesinde şu görüşlere yer verildi:

“Bizlerin bu stad için, ne devlet erkanına, ne de Adnan Polat’a bir borcumuz var. Bu stad kimsenin cebinden çıkan para ile yapılmadı. Kendi yandaşlarına peşkeş çektiği Ali Sami Yen arazisi karşılığı yapılan stad için bizim tek borcumuz, bu stadı yapan, üçünü çalışmalar sırasında yitirdiğimiz emekçileredir” Grup, uluslararası bir kargo firmasının Türkiye bürosundaki çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilere  destek  vermişti.


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