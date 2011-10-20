-Protestolu senet sayısı azaldı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Protesto edilen senet sayısı bu yılın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2, tutarı ise yüzde 3,8 oranında azaldı. Merkez Bankası verilerine göre, 2010 Eylül ayında 104 bin 943 adet olan protestolu senet sayısı, 2011 Eylül ayında 84 bin 769 adede, 476 milyon 455 bin 630 lira olan protestolu senet tutarı da 458 milyon 172 bin 975 liraya geriledi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde protesto edilen senet sayısı, 2010'un aynı dönemine göre yüzde 26 azalışla, 907 bin 556 adetten 671 bin 789 adede indi. Aynı dönemde, protesto edilen senetlerin tutarı da yüzde 20,8 azalarak, 4 milyar 373 milyon 248 bin 195 liradan 3 milyar 463 milyon 591 bin 829 liraya düştü. Eylül ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde ise protesto edilen senet sayısı da tutarı da arttı. Ağustosta protesto edilen senet sayısı 83 bin 452 adet, tutarı ise 395 milyon 8 bin 628 lira düzeyindeydi.