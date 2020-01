Protestoların simgesi Guy Fawkes maskeleri nerede üretiliyor?

Dünya çapında gerçekleştirilen birçok protestonun simgesi haline gelen Guy Fawkes, nam-ı diğer "V for Vendetta" maskeleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarına yer alan Sao Goncalo kasabasındaki bir fabrikada üretiliyor.

Cemal İve'nin radikal.com.tr'nin haberine göre, anonim duruşun alamet-i farikası olan Guy Fawkes maskeli eylemciler, Arap Baharı 'ndan dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen "Occupy" hareketlerine kadar birçok yerde karşımıza çıktı. İsyanlarda görünen sebep genellikle o coğrafyanın sosyolojik kırılımlarına göre farklılık gösterse de, buz dağının altında hep daha derin manalar yatıyordu. Sisteme başkaldırı, bireysel özgürlükler ve çoğulcu demokrasi gibi alt metinlerin doldurduğu gösterilerde ortak başka bir meta daha vardı: "Guy Fawkes maskesi"

Guy Fawkes'i simgeleştiren bu suret, İngiliz tasarımcı David Lloyd tarafından, Alan Moore'un çizgi romanındaki "V" karakteri için hazırlandı. Bu tarihten itibaren derinden derine "isyanın simgesi" haline gelen maskeler Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarına yer alan Sao Goncalo kasabasındaki bir fabrikada üretiliyor. Üstelik burada üretilen maskeler, müşterilerin kişisel zevk ve tercihlerine göre özelleştirilebiliyor.

Guy Fawkes maskesi takana 10 yıl hapis

Her ne kadar Rio'daki bu fabrika dünyanın farklı ülkelerine çok sayıda ihracat yapsa da, maskeleri takan eylemcilerden memnun olmayan hükümetler de yok değil. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kanada'da kabul edilen bir yasa tasarısına göre, herhangi bir illegal eylem veya protestoda bu maskeyi takanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Maskeyle ilgili bir başka ilginç ayrıntı ise Amazon.com'da en çok satan maske unvanını elinde bulunduruyor olması. Her yıl on binlerce Guy Fawkes maskesi siparişi alan Amazon, durumdan oldukça memnun belli ki.

Maskeyle özdeşleşen dünyaca ünlü hacktivist grup Anonymous ve RedHack'i de unutmamak gerek elbette. Yaptıkları siber eylemlerde Guy Fawkes'e sıklıkla atıfta bulunan 'hacktivist'lerin, bu karakerin geniş kitleler tarafından sahiplenilmesinde büyük bir katkısı olduğu da su götürmez bir gerçek. V for Vendetta çizgi romanının illüstratörü David Lloyd ise BBC 'ye yaptığı bir açıklamada, Anonymous'un Fawkes maskesini kullanmasının kendi kimliklerini gizli tutma işlevini gördüğü gibi ayrıca bireyselliğe karşı da bir duruş olduğunu iddia ediyor.