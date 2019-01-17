Protestoların 10. haftası: Fransa'da müzakere internete taşındı

Sarı Yelek eylemlerinin 10. haftasında Fransa, sorunlara çözüm bulmak amacıyla 'Ulusal Müzakere' sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediye başkanlarıyla görüşmesiyle başlayan müzakere süreci için vatandaşların aktif fikirlerini paylaşacakları bir internet sitesi sunuldu. Fransızlar, müzakere süreci boyunca internet sitesi üzerinden tartışmalara katkıda bulunabilecek.

Le Monde’da yer alan habere göre, Fransızlar, 21 Ocak'tan itibaren, http://www.granddebat.fr sitesi üzerinden güncel sorunlar üzerine yerel toplantılar düzenleyebilecek ya da internet üzerinden anketlerle tartışmalara katılım gösterebilecek.

Macron, müzakere sürecinde tartışılacak dört temel konu belirlemişti. Müzakerenin dört ana konusu; iklim değişimi, mali kaynaklar ve harcamalar, demokrasi ve vatandaşlık, devletin organizasyonu ve kamu servisleri oldu. Vatandaşlar, internet sitesi üzerinden bu dört konu hakkında açıklamaları takip etmenin yanı sıra kendi fikirlerini de sunabilecek.

Ne olmuştu?

Emmanuel Macron şiddetli olayların ortaya çıkmasına neden olan Sarı Yelek protestolarına ilişkin Fransız vatandaşlarına açık mektup yazmıştı. Macron, mektubunda, 15 Mart'a kadar ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulmak için vatandaşların da katılımıyla ülke genelinde müzakerelerin yürütüleceğini bildirmişti.

Macron, ülkede bazı vatandaşların vergilerin yüksek, kamu hizmetlerinin yetersiz olması, maaşların düşük ve insani şartlarda yaşamanın zorluğu nedeniyle öfkelerinin farkında olduğunu belirten Macron, sadece Fransa'da değil aynı zamanda Avrupa'da da insanların endişe taşıdığını, bu nedenle sorunlara çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.