Protestolara şiddet karıştı



ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde 25 yaşındaki siyahi genç Freddie Gray'in gözaltındayken hastanelik olup hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

Barışçıl bir havada başlayan gösterilere cumartesi günü yaklaşık bin kişi katılmıştı.

Yaklaşık 300 göstericinin Gray'in gözaltına alındığı noktadan Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçtiği, grup ilerledikçe yürüyüşe katılan protestocuların sayısının arttığı kaydedildi. Yürüyüşün seyrinin onlarca göstericinin Camden Yards Beyzbol Stadyumu'na doğru ilerlemesiyle değişmeye başladığı belirtildi. Yerel televizyonda yayınlanan ve helikopterden çekilmiş görüntülerde bazı göstericilerin polise şişe ve çöp bidonu attığı görülüyor.

WBAL televizyonunun haberine göre, vitrinlerin camlarını kıran göstericiler, küçük bir marketi yağmaladı ve dört yol ağızlarına barikat kurdu.

Emniyet sözcüsü Anthony Batts, çıkan olayların ardından 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hayatını kaybeden Freddie Gray'in ikiz kardeşi Fredericka, "Freddie böyle olsun istemezdi" diyerek göstericileri şiddeti sona erdirmeye çağırdı.

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

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DW/AFP, BW/HS