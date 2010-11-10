-PROTESTOLARA RAĞMEN EMEKLİLİK YAŞI 62 OLDU PARİS (A.A) - 10.11.2010 - Fransa'da emeklilik yaşını 60'tan 62'ye çıkaran yasa yürürlüğe girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin reform olarak nitelediği, ancak geniş halk kesimleri ve sendikalar tarafından protestolarla karşılanan yasa bugün resmi gazetede yayımlandı. Fransa'da muhalefetteki sosyalistler, muhafazakar hükümetin emeklilik yasasına karşı çıkmıştı. Yasa, emeklilik yaşını 60'dan 62'ye, emekli maaşı alma hakkının kazanılması yaşını ise 65'den 67'ye yükseltiyor.