T24 LogoT24 Logo
Gündem

Protestolar sürüyor; İstanbul Üniversitesi 'bölünme'ye karşı ayakta

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşen protestolara yüzlerce öğrenci katıldı

26 Nisan 2018 19:19

TBMM Komisyonu'nda kabul edilen yasa tasarısında bölünmesi planlanan üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin protestosu sürüyor. 

Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşen protestolara yüzlerce öğrenci destek verdi. Orman, Veterinerlik , Sağlık Bilimleri, Edebiyat, İşletme, İletişim, İktisat Fakülte'sinden protestocular saat 14:30 sıralarında dövizler açarak 'Üniversiteme dokunma', ' Fakülteme dokunma', 'Tasarı üniversiteden geçmez'  sloganları atarak Beyazıt Meydanı'nda toplandı. 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, " Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır" dedi.
 

"Tarihsel bir hata"


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, Beyazıt Meydanı'na gelerek basın  bildirisi okudu.

Çalışkan, şu şekilde konuştu :  

"26 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü fakülte akademik genel kurul toplantısında oy birliği ile aşağıdaki kararı almış bulunuyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi, tüm fakülteleri öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarıyla bir bütündür, bölünemez. Temeli 1453'e dayanan bu köklü kuruma önemli bir parçası olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması tarihsel bir hata olacaktır. İstanbul Üniversitesini de kapsayan üniversitelerin bölünmesi yönündeki kanun tasarısı geri çekilerek iptal edilmelidir. Ülkemizin nitelikli öğretmen ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, mezunlarının geçmişlerinin silinmesi anlamına geleceği gibi  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ni yüksek puanlarla  kazanarak yerleştirilmiş olan öğrencilerimizin ve tüm eğitim camiasının ağır kaybı anlamına gelecektir. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkiye'nin her köşesine eğitim hizmeti götüren nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Hasan Ali Yücel Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden koparılması, temeli disiplinlerarası çalışmaya dayanan öğretmen yetiştirme sürecinin ruhuna aykırıdır. Bu bildirgeyle bizler, üniversitemizin bölünmesine karşı olduğumuzu net bir biçimde gösteriyoruz" 

Polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı Beyazıt Meydanı'nda öğrenciler yaklaşık 3 saat süren protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı. 

ETİKETLER

istanbul üniversitesiprotestobölünmetbmmyasa tasarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24