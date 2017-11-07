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Dünya

Protestocuların boyadığı camları Başbakan sildi

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, boyanan camları ve duvarları temizleyen Başbakanlık görevlilerine yardım etti

07 Kasım 2017 00:34

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, protestocular tarafından başbakanlık binasına yapılan boyalı saldırı ardından, camları temizleyenlere yardım etti.

Kosova'nın Başkent Priştine’de Vetëvendosje (Kendin Karar Al) grubu, geçen yıl cezaevinde ölen Astrit Dehari'nin, ölüm nedeninin aydınlatılması talebiyle bir yürüyüş düzenledi. "Astrit İçin Adalet" başlığı altında düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında, bazı protestocular başbakanlık binasına yazılama yaptı.

Protesto ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, boyanan camları ve duvarları temizleyen Başbakanlık görevlilerine katılarak kendilerine yardım etti. Temizlik görevlileri ile birlikte camları silen Haradinay, temizliğin ardından yaptığı açıklamada, "Savaş dönemi ve sonrasında ben de ailemden sevdiklerimi kaybettim. Sevdiklerini kaybetmenin nasıl bir durum olduğunu ve bu üzüntü ile yaşayan ailelerin düşüncelerini çok iyi anlıyorum" dedi.

"Protestocuların düşüncelerine saygım sonsuz" diyen Haradinay, "Ancak, Kosova, saygıyı güçlendirerek yükselir, güçlü bir devlet olur. Kendinize zarar vermeyin, çünkü hükümet binaları halkındır, sizlerindir" diye ekledi. Dehari ailesine olayın aydınlatılıcağı sözünü veren Haradinaj, Astrit ailesinin her zaman yanında olacağını ve Astrit için adaletin tecelli edeceğini belirtti.

 

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