-Protestoculara müdahale NEW YORK (A.A) - 15.11.2011 - New York'ta polis, Wall Street protestocularını Zuccutti Parkı'ndan çıkarmak için harekete geçti. New York'ta 17 Eylül'den beri ABD'deki gelir dağılımı eşitsizliğini, bankaları ve Wall Street'i protesto eden ve toplumun yüzde 99'unu temsil ettiğini savunan ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişimin üyeleri yüzlerce polisin gelip parkı boşaltmalarını istediğini bildirdiler. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in ofisinden yapılan açıklamada, protestocuların parktan ''geçici olarak çıkmaları'' ve çadırlarını da kaldırmaları gerektiği belirtildi. Protestocular, çadırların polis tarafından zorla alındığını ve parkın boşaltılması sürecinin başladığını duyurdular.