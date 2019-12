-Protestocular yola çıktı NEW YORK (A.A) - 09.11.2011 - ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i, bankaları, ekonomi politikalarını protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcilerinden 25 kişilik bir grup Washington'a yürümek üzere yola çıktı. Zuccutti Parkı'nı 17 Eylül'den beri kendilerine mekan edinen protestoculardan 25 kişilik grup 2 haftalık yürüyüşün ardından Washington'a varmayı planlıyor. Protestocular bugün Zuccutti Parkı'ndan alkışlar eşliğinde ayrılarak New Jersey eyaletine gitmek üzere Battery Park Limanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında ellerinde Amerikan bayrakları olan ve sırtlarında uyku tulumları taşıyan protestoculardan bazıları A.A muhabirine konuştu. Oakland'dan gruba katılan Sara adında bir genç kız, Washington'a kadar yürümeye kararlı olduğunu belirterek, amaçlarının yolda diğer protestocuların kendilerine katılmalarını sağlayıp, güçlü bir şekilde Washington'a varmak olduğunu söyledi. Meksika asıllı Amerikalı Cologino da 23 Kasım'da ABD Kongresi'nin vergi kesintilerini uzatmayla ilgili toplantısından önce Washington'da olmayı planladıklarına değinerek, ''Biz yüzde 99'u temsil ediyoruz, yüzde 1'in çıkarlarını koruyacak kararlara karşıyız'' dedi. Elinde büyük bir Amerikan bayrağı taşıyan ve siyaset biliminde üniversitede asistanlık yapan Zac da A.A muhabirinin soruları üzerine, kendilerine yolda daha büyük grupların iştirak etmesinin beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: ''Biz ülkedeki bu sistemden çok bıktık. Bize sanki yokmuş gibi davranılmasından çok usandık. Öte yandan, zengin sınıfların refahı daha da artıyor. Uzun süreden beri ilk defa bizim bu hareketemiz sayesinde insanlar bu sisteme karşı gelmeye başladılar, insanlar Wall Street'tekilere ve hükümete haklarımızı geri alacağımız söylemeye başladılar.'' Battery Park Limanı'na gelen 25 protestocudan Han da A.A'ya yaptığı açıklamada, ''Amacımız Washigton'a yürümek, tek amacımız bu. Bugün de New York'tan New Jersey'de Elizabeth kasabasına gidiyoruz ve yolda bize daha çok insan katılacak ve bizle beraber Washington'a yürüyecekler'' dedi. Protestoculardan James de amaçlarının ''dayanışma'' olduğunu belirterek, büyük bir protesto eylemi yapacakları Washington'daki protestocu arkadaşlarının kendilerini beklediğini bildirdi. Daha sonra 25 kişilik grup feribota binmek için bilet aldı ve alkışlar eşliğinde New Jersey'nin Elizabeth kasabasına gitmek üzere gemiye bindi. Göstericiler günde 20 mil (32 kilometre) yürüyüp Pennsylvania, Delaware ve Maryland üzerinden 2 hafta sonra Washington'a varmayı amaçlıyor. 23 Kasım'da ABD Kongresi'nde bir komisyonun Başkan Barack Obama'nın Bush döneminde çıkarılan vergi kesintisini uzatması hakkında karar vermesi için son gün olduğu belirtiliyor. Bu arada, Zuccotti Parkı'nda eylemciler kalmaya devam ediyor.