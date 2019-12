-Protestocular Times Meydanı'nı işgal etti NEW YORK (A.A) - 16.10.2011 - New York'ta finans merkezi olarak bilinen Wall Street'i, ülkedeki gelir dağılımı dengesizliğini, işsizliği ve ekonomik politikaları protesto eden binlerce gösterici, Times Meydanı'na akın etti. 17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim tarafından düzenlenen protestolar tüm gün sürdü. Wall Street semtinde Chase bankası başta olmak üzere çeşitli banka şubelerinin önüne gidip bankaları protesto eden gruplar, daha sonra Washington Square Park'a uzun bir yürüyüş yaptılar. Bu arada Citibank'ın bir şubesi önünde toplanan protestoculardan 24'ünün kaldırımı bloke etmekten gözaltına alındığı öğrenildi. Protestocular, New Yorklulardan Chase Bank'taki hesaplarını kapatmalarını da istediler. Protestocular, 2008 krizin ardından 94,7 milyar dolarlık yardım alan bankanın, bunun ardından 14 bin çalışanını işten çıkardığını belirttiler. Washington Square Park'ta da uzun süre protestolarını sürdüren gruplar, buradan Times Meydanı'na geldiler. Zuccotti Parkı'nda kalan diğer protestocular da yine Times Meydanı'na yürüyerek geldiler. Protestocular, kentin en turistik bölgesi olan Times Meydanı'nda yaklaşık 4,5 saat boyunca slogan attılar. Zaman zaman renkli görüntülerin de yaşandığı protesto gösterisi sırasında protestocular, ellerindeki pankartları sallayarak ''Biz toplumun yüzde 99'uyuz, polis de Öyle'', ''Bankalar kurtarıldı, biz satıldık'', ''Demokrasi buna benzer'', ''Tüm gün, tüm hafta, tüm kış, tüm bahar Wall Street'i işgal et'', ''Bu meydan, bu sokaklar kimin: Bizim'' ''Bütçe açığı nasıl kapatılır: Zengini vergilendir, savaşları bitir'', ''Bankaları denetleyin'', ''Bütün dünya bizi izliyor'' gibi sloganlar attılar. Sloganlar atarken protestocular zaman zaman ıslıklar ve alkışlarla seslerini iyice yükselttiler. Times Meydanı'na akın eden turistler ve Broadway şovlarını izlemeye gelenler de adeta bir parti havasında geçen protestoya alkışlarla destek verdiler, protestocuların da sürekli resimlerini çektiler. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Times Meydanı'nda bir ara gerginlik yaşandı ve protesto bittiğinde 42 kişinin meydanda gözaltına alındığı, kentte tüm gün süren gösterilerde ise 70'in üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.