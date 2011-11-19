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Dünya

Protestocular Tahrir Meydanı'na ilerliyor KAHİRE (A.A)

19 Kasım 2011 21:58

-Protestocular Tahrir Meydanı'na ilerliyor KAHİRE (A.A) - 19.11.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de protestocuların Tahrir Meydanı'na doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.  Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 6 Ekim Köprüsü altında ve Talat Harp Meydanı'nda güvenlik güçlerini püskürten göstericiler, Tahrir Meydanı'na doğru ilerliyor.  Daha önce söz konusu meydanda kontrolü ele geçiren polisin ise geri çekildiği bildiriliyor. Mısır televizyonuna konuşan bir sağlık bakanlığı yetkilisi, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taş ve sert cisimlerle yaralandıklarını belirterek, yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Mısır hükümeti, şu ana kadar olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.   Bu arada, Mısır Sağlık Bakanlığı, Tahrir ve çevresinde yüze yakın ambulans ve sağlık ekibi konuşlandırdı.  Başbakanlık, parlamento, içişleri, adalet ve sağlık bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

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