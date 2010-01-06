Protestocular şehre alınmadı

T24- Edirne'de yasadışı sol bir örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişiye destek vermek için kente gelen, ancak güvenlik nedeniyle TEM otoyolunda durdurulduktan sonra polisin müdahalesi ile uzaklaştırılan grup, 3 gündür Edirne'de basın açıklaması yapmak için bekliyor.





DHA'nın haberine göre, geceyi TEM otoyolu İstanbul yönündeki bir tesiste otobüs içinde ve tesis lokantasında uyuyarak geçiren grup üyeleri yemeklerini de kendileri hazırlıyor.



Tutuklanan 5 kişiye destek vermek isteyen yaklaşık 200 kişi, 3 otobüs ve 1 minibüs ile geçen pazar günü öğle saatlerinde Edirne’ye geldi. Ancak kent merkezinde toplanan çok sayıda vatandaşın tepkisi üzerine grup TEM yolu çıkışında polis ve jandarma tarafından durduruldu. Polisin ikna çabalarına rağmen geri dönmeyen grup üyeleri yolu trafiğe kapatınca, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Bir süre daha direnen grup daha sonra ikinci bir müdahale ile otobüslerine tekrar bindirildi ve İstanbul’a gitmeleri için gönderildi. Ancak grup üyeleri İstanbul’a gitmek yerine, geceyi TEM otoyolu İstanbul yönündeki Kırklareli’nin Babaeski İlçesi'nde bir tesiste geçirdi.



Otobüslerde Uyudular



Edirne’de basın açıklaması yapmakta ısrarcı olan grup, geceyi geçirdiği otobüslerin içinde ve tesisin lokantasında uyuyor. İstanbul’dan gelen arkadaşlarının getirdiği malzemelerden yemeklerini yapıp hazırlıyor. Dün akşam saatlerinde ise üniversite öğrencisi olduğu belirtilen gruptan 20 kişi sınavları olduğu için otosbüsle İstanbul’a gitti.Dün geceyi de tesiste geçiren gruptakiler, sabah kahvaltısının ardından hep birlikte tesisin ortasında halay çekip, şarkı söyledi. Grup üyeleri zaman zaman da kendi aralarında çeşitli oyunlar oynadı.



'Olağanüstü hâl varsa bilelim'



Grup adına açıklama yapan Avukat Ebru Timdik, grubun gitmemekte kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Olaganüstü hal varsa, yasalar rafa kalktıysa, bunu biz de bilip, ona göre davranalım. Ama yasalar yürürlükteyse, ifade ve seyehat özgürlüğü varsa, bu hürriyetlerimiz sağlanmalıdır. Grup bu hürriyetlerimiz sağlanana kadar burada beklemekte kararlı. Bu insanlar ‘Amerika defol bu vatan bizim’ kampanyası yürüten ve bu kampanya çerçevesinde tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Eğer burası Amerika ise ‘Amerika defol’ demek hainlik. Ama burası Türkiye ise bunu hainlik olarak değerlendirmek yanlış. Biz Edirnelilerden sağduyu bekliyoruz. Biz sadece basın açıklaması yapmak isityoruz. Edirne Valisi basın açıklamasının yasal olduğunu söylüyor, ancak ‘güvenliklerimizi sağlamakta zorlanabiliriz’ dedi. O yüzden basın açıklaması yapamıyoruz. Tekrar Edirne’ye gitmeyi deneyeceğiz. Ancak biliyoruz ki yine engeleneceğiz. Biz kararlıyız gitmeye.”