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Dünya

Protestocular Rus bayrağını indirdi TRABLUS (A.A)

05 Şubat 2012 20:00

-Protestocular Rus bayrağını indirdi TRABLUS (A.A) - 05.02.2012 - Libya'da yaşayan Suriyeliler, Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye rejimi tarafından yapılan insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısını veto etmesini protesto etti. Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan 100 kadar Suriye vatandaşı, ellerinde Suriye halkı petrol ve gazdan daha değerli'', ''Rusya ve Çİn'in kararına hayır'', ''Teşekkürler Suriye ve Çin, Suriyeliler ölüyor'' ve ''Rusya dışarı çık'' yazılı pankartları taşıyarak, ''Esad zulmü artık son bulsun'', ''Rusya ve Çin neye hayır dediğinizi biliyor mu?'', ''Rusya mafya'' ve ''Libya ve Suriye halkı kardeştir'' sloganları atarak alınan kararı protesto etti. Rusya Büyükelçiliği duvarına ''Suriye halkı bu kararı unutmayacak'' yazıları yazan grup, Rus Büyükelçiliği'nde bulunan Rus Bayrağını indirerek yerine Suriye ve Libya bayrakları astı. Grup adına açıklama yapan Ahmed el Fattar, Beşer yönetiminin artık katliama son vermesi gerektiğini belirterek, ''BM kararının Rusya ve Çin hükümetlerinin veto etmesine bir anlam veremiyoruz. Bizim bu devletlerin halkı ile bir problemimiz yok. Fakat bu alınan kararın sonuna kadar karşısındayız. Devletler çıkarları için Suriye halkının ölümüne göz yummaması gerekiyor. Bir an önce Rusya ve Çin'in aldığı karardan geri dönmesini bekliyoruz'' dedi. Büyükelçilik önünde toplanan grup, olaylarda hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldılar.

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