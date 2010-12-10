-PROTESTOCULAR PRENS CHARLES'IN ARABASINA SALDIRDI LONDRA (A.A) - 09.12.2010 - İngiltere'de üniversite harçlarının artırılması kararının ardından başkent Londra'da protestolar sürerken, Prens Charles ve eşi Camilla'nın aracına saldırıldığı bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, Associated Press haber ajansına dayandırdığı habere göre, veliaht Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın içinde bulunduğu araç, Regent Street'ten geçerken, protestocular tarafından tekmelendi. Aracın olayın ardından hızla hareket ettiği ve olayda Prens Charles ile eşinin zarar görmediği ve güvende oldukları belirtildi. Londra'da, özellikle parlamentonun bulunduğu Westminster'da polis ve protestocular çatışıyor. Olaylarda 9 polis memurunun ve 22 protestocunun yaralandığı, 10 protestocunun da gözaltına alındığı bildiriliyor. Bakanlıkların bulunduğu Whitehall'daki binaların camlarını kıran ve binalara zarar veren protestocular, gösterilerini sürdürüyor. Protestocular, İngiliz hükümetinin bugün aldığı karara karşı çıkıyor. İngiliz parlamentosu bugün yapılan oylamayla üniversite harçlarının artırılmasına karar verdi. Buna göre, ülkede yıllık 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek.